POČINJE SPORTSKA JESEN U VOGOŠĆI

Vikend pred nama obiluje brojnim sportskim događajima tako da možemo konstatovati da će „sportska jesen“ zablistati u punom svjetlu.

Fudbaleri Unisa svoje ligaške obaveze počeli su prije gotovo mjesec dana a sutra u okviru 5. kola Druge nogometne lige FBIH grupa Centar dočekuju sportske prijatelje iz Visokog, ekipu Bosne. Dueli ove dvije ekipe u posljednje vrijeme zasluženo nose epitete derbija pa vjerujemo da će tako biti i ovaj put. Utakmica između FK Unis i NK Bosna Visoko igra se sutra (subota 10.09.) na stadionu „Hakija Mršo“ sa početkom u 16:30.

Federalna liga ovog vikenda igra se i na stadionu „Ešref Ešo Pustahija“ u Svrakama gdje će svoj prvi domaći meč odigrati ŽNK Vogošća. Naše djevojke ove sezone nastupaju u Prvom federalnoj ligi a njihove protivnice u okviru 3.kola su igračice ŽNK Brotnjo iz Čitluka. Utakmica se igra u nedjelju (11.09.) sa početkom u 15 sati.

Ovog vikenda počinje Premijer rukometna liga BiH a ekipa Vogošće u okviru 1.kola na svom parketu dočekuje Gradačac. Utakmica se igra u nedjelju u dvorani „Amel Bečković“ a počinje u 19:30.

Razlog ovog pomjeranja termina je tradicionalni 12. Internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici „Ševala Mujić“ koji se također održava u vogošćanskoj sportskoj dvorani. Oko 400 djevojčica uzrasta od 5 do 22 godine predstaviće se na turniru tokom subote, kada je na rasporedu cjelodnevni program, i nedjelje do 15 sati kada je planirano zatvaranje turnira. Svečano otvaranje planirano je u subotu u 13 sati.

Informaciju završavamo još jednim tradicionalnim događajem. Sutra u 18 sati biće održana jubilarna 5. ulična utrka „Vogošća 5K BH Telecom Night Run“. Ove godine na tradicionalnoj „Vogošćanskoj petici“ učestvuje oko 350 takmičara. Zbog održavanja utrke u periodu od 17 do 19 sati doće do privremene obustave saobraćaja na trasi utrke – u ulicama Jošanička, Akifa efendije Biserovića, Igmanska, Braće Kršo, most za Donju Jošanicu, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, most Vogošća (Nova industrijska zona) te ulica Hasana Merdžanovića.