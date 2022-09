PETO IZDANJE “VOGOŠĆANSKE PETICE” U SUBOTU 10. SEPTEMBRA

U subotu 10. septembra u Vogošći će biti održano peto izdanje tradicionalne utrke “Vogošća 5K BH Telecom Night Run”. Organizator utrke je JU KSC Vogošća a ovogodišnje izdanje imaće oko 350 učesnika. U okviru ove sportske manifestacije biće organizovan i prigodan program prije i posle same utrke.

Zbog utrke doći će do privremene obustave saobraćaja u periodu od 17 do 19 sati u ulicama Jošanička, Akifa efendije Biserovića, Igmanska, Braće Kršo, most za Donju Jošanicu, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, most Vogošća (Nova industrijska zona) te ulica Hasana Merdžanovića.

JU KSC Vogošća kao organizator utrke zahvaljuje se svim takmičarima koji dolaze na ovu utrku i moli građane Vogošće na razumijevanje tokom obustave saobraćaja.