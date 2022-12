PET MEDALJA SA BALKANSKOG PRVENSTVA ZA “VIKTORIJANCE”

Proteklog vikenda u Albaniji je održano Balkansko prvenstvo u taekwondou. U okviru tima Bosne i Hercegovine nastupili su i članovi Taekwondo kluba “Victory” iz Vogošće. Iako je za njih to bio prvi nastup na prvenstvu Balkana, rezultati u jakoj konkurenciji nisu izostali.

Hana Hajdarpašić osvojila je srebrnu medalju i titulu viceprvakinje Balkana, a bronzana odličja osvojile su Amina Sarač, Ajna Žunić, Alma Trakić i Esma Hajdarpašić.

Odličan nastup imale su i kadetkinje Amina Selimović, Amina Hajdarpašić, Lajla Ćebo i Sajra Sarač, no konkurencija je bila prejaka i nisu uspjele doći do pobjedničkog postolja.