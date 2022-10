OVOG VIKENDA U VOGOŠĆI AKCIJA PRIKUPLJANJA KABASTOG OTPADA

Jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada koju provodi KJKP „RAD“ je počela 08.10.2022. godine i traje do 04.11.2022. godine. Ovog vikeda će kabasti otpad na već poznate lokacije moći odlagati stanovnici Općine Vogošća. Aktivnosti su organizovane na način da građani u danima vikenda, odlažu svoj kabasti otpad na lokacije utvrđene u ranijim akcijama, a u toku radne sedmice KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo će ga preuzeti i zbrinuti na adekvatan način.

Iz ovog preduzeća napominju da su navedeni dani, datumi kada građani iznose svoj kabasti otpad prema rasporedu po Općinama na lokacijama utvrđenim u ranijim akcijama po MZ, te mole građane da ukoliko primjete one koji se ne pridržavaju navedenih termina da pozovu Eko telefon 033 66 00 00 kako bi takve osobe edukovali.

BESPLATNO odlaganje kabastog otpada građanima je omogućeno tokom cijele godine na Reciklažno dvorište koje se nalazi u sklopu Sanitarne deponije Smiljevići u ulici Adema Buće br. 556. Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do subote u terminu od 07:00 do 19:00 i nedjeljom od 07:30 do 13:30 sati.