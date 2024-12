OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU U NOVOM SAZIVU, IZABRAN NOVI PREDSJEDAVAJUĆI I ZAMJENICI

Svečane izjave prilikom preuzimanja mandata, dali su novoizabrani općinski načelnik Migdad Hasanović i 26 novoizabranih vijećnika.

Općinsko vijeće će u naredne četiri godine raditi u sazivu jedanaest vijećnika SDA i to: Sanela Briga, Almedina Čomaga, Nihad Hadžić, Jasmin Handžić, Elvedina Kobiljak, Muamer Kulo, Almedin Mehić, Edin Pašić, Sabiha Salčin, Bego Selimović i Faruk Turković; SDP ima pet vijećnika i to: Almir Pašagić, Amra Karović, Armin Hebib i Denis Omerović. Peti mandat pripadao je Kristini Petrović koja je odustala od mandata te će mandat naknadno biti dodijeljen sljedećem kandidatu sa liste SDP-a koji je imao najviše glasova; DF predstavljaju četiri vijećnika i to: Avdo Gljiva, Ćamil Cvrk, Dalia Šabić i Eno Gljiva; Narod i pravda ima tri vijećnika, a to su: Admir Piknjač, Emina Džano i Enis Bogilović; po dva viječnika imaju Stranka za BiH koju predstavljaju Bego Gljiva i Emir Efendić, te Naprijed BiH čiji su vijećnici Alija Gluhović i Hamdija Škoro.

Vijeće je za svog predsjedavajućeg izabralo Nihada Hadžića (SDA) dok su njegovi zamjenici Dalia Šabić (DF) i Bego Gljiva (Stranka za BiH). Na Konstituirajućooj sjednici izabrane su i Komisija za Izbor i imenovanja, Komisija za Statut i propise i Komisija za budžet i finansije.

Odmah nakon Konstituirajuće Općinsko vijeće Vogošća je održalo i svoju Prvu redovnu sjednicu. Nakok vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2025.godinu u nacrtu. Nacrt je upućen u Javnu raspravu koja će trajati do 13.12.2024.godine. K znanju su primili i Informaciju o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina u 2024.godini na području općine Vogošća.

Snimak obje sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u četvrtak 05.12.2024.godine sa početkom u 14 sati.