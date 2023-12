ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE SLAVILE PROTIV HOK ČAPLJINA REZULTATOM 3:0

U okviru 9. kola odbojkaške Superlige FBIH za žene – grupa Jug, u subotu je u Sportskoj dvorani “Amel Bečković” odigrana utakmica između OK “Vogošća” i HOK “Čapljina” u kojoj su Vogošćanke slavile rezultatom 3:0. Trener Vogošće Damir Bahić, nakon utakmice nam je rekao da zasluge pripadaju igračicama, i da je želja kluba ostanak u samom vrhu te plasman u viši rang takmičenja. „Igrali smo dobro, na kraju smo malo popustili, ali najvažnije je da smo pobijedili. Još uvijek imamo šansu za ulazak u Premijer ligu, vidjet ćemo. Pauzu faktički nećemo ni imati, ostalo nam je da se uigramo i uđemo što spremniji u proljetni dio sezone.“ – rekao je između ostalog u izjavi za TV Vogošća trener Bahić.

Zbog povrede kapitenica ekipe Berina Kantić nije igrala, ali je djevojke od prve do posljednje minute bodrila sa klupe. „Nisam igrala, bodrila sam ih sa klupe. Drago mi je da su one sa svojom mladošću iznijele jedno ovakvo takmičenje. Narednog vikenda igramo protiv Alipašnog Polja, ja sam i dalje van terena vraćam se tek oko Nove godine, ali sam sigurna da one mogu ostvariti i tu pobjedu.“ – rekla je između ostalog nakon subotnje pobjede svojih saigračica Berina Kantić.

Narednog vikenda odbojkašice Vogošće igraju protiv ŽOK Alipašino Polje, a onda slijedi kratki odmor i pripreme za proljetni dio sezone.