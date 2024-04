ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE SLAVILE PROTIV EKIPE BREZE 3:0

U okviru XVII kola Superlige Federacije BiH, grupa Jug za odbojkašice, članice OK „Vogošća“ su u nedjelju na domaćem terenu savladale ekipu OK „Breza“ iz Breze i slavaile rezultatom 3:0. Vogošćanke su do pobjede stigle dominantnijom i boljom igrom u sva tri seta. (25:17, 25:20, 25:20)

Nakon utakmice, trener Vogošćanki Damir Bahić je kazao, kako se treće mjesto na tabeli može smatrati solidnim plasmanom i dodao da ostaje žal što djevojke nisu imale više sreće i zauzele još bolju poziciju, te izborile ulazak u Premijer odbojkašku ligu FBiH za žene, što je bio plan na početku sezone.