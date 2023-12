OD PRVOG JANUARA USPOSTAVLJA SE NOĆNI PREVOZ U SARAJEVU

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, usvojila je odluku o uspostavljanju javnog prevoza u noćnim satima.

Noćni prevoz će se obavljati od ponoći do pet sati ujutro, a u tom periodu saobraćat će tramvaj na relaciji od Ilidže do Baščaršije, trolejbus od Dobrinje do Jezera i autobus iz centra do Vogošće.

Nakon obavljene analize, ove linije su optimalne za saobraćanje javnog prevoza u noćnim satima, a Ministarstvo saobraćaja će pratiti situaciju na terenu, i u skladu s tim donositi eventualno nova rješenja.

Pratit će se broj putnika na određenim relacijama, kao i vrijeme u koje putnici najčešće koriste prevoz iza ponoći, kako bi se u slučaju potreba, određena rješenja dopunila ili promijenila u skladu s potrebama građana.

Građani će noćni prevoz koristiti besplatno, jer će Ministarstvo saobraćaja finansirati ove usluge.



“Jedan od mnogih zahtjeva građana prema našem Ministarstvu je bio noćni prevoz. U ranijim periodima nismo imali preduslove za osiguravanje kvalitetnog i sigurnog noćnog prevoza, ali nabavkom vozila i uspostavljanjem video nadzora, uspjeli smo omogućiti prevoz 24 sata. Javni prevoz iza ponoć važan je za sve građane, turiste, za radnike koji rade u trećoj smjeni, za smanjen broj vozila na ulicama iza ponoći”, istakao je ministar Šteta.

Prevoznici će u narednim danima objaviti red vožnje za linije koje će saobraćati u noćnim satima.

Vlada je usvojila odluku da će i u narednoj godini učenici, studenti i penzioneri s minimalnom penzijom nastaviti koristiti usluge javnog prevoza besplatno na svim linijama 24 sata, a kuponi svih kategorija-radnici, nezaposleni i drugi će i dalje važiti kod oba prevoznika.

Ministar Šteta je istakao kako je ponosan zbog toga što se broj putnika povećava, što su kategorije đaka, studenata i penzionera zadovoljne beneficijama koje su im omogućene, kao i zbog činjenice da i radnici sve više koriste javni prevoz.

“Nastavit ćemo djelovati u interesu svih građana, proces je dugotrajan, mi smo mnogo posla uradili, nastavljamo dalje i u narednoj godini, kako bismo potpuno unaprijedili javni prevoz i promijenili kvalitet života u Sarajevu”, zaključio je ministar Šteta.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/