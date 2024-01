NJEGA ZUBA VRLO ZNAČAJNA U SVAKOM DOBU

Ranije se smatralo da djeca prvi put zubaru trebaju ići sa navršene tri godine, danas međutim vlada mišljenje da prvi odlazak treba biti već sa prvim zubićima. Sve to radi se preventivno i kako bi se djeca upoznala sa stomatolozima, prevazišla strah i stvorila naviku odlaska zubaru. Naravno prilikom pregleda dolazi se i do saznanja o zdravstvenom stanju zuba pa i kompletne usne šupljine, te do važnih informacija o tome treba li neka intervencija. Kako bi dijete bilo slobodno otići kod stomatologa važan je prvi utisak, pristup i način komunikacije, pa stomatolozi moraju biti empatični, prijatni i prijateljski nastrojeni prema djeci. Zube je važno sačuvati, to je sasvim jasno, njega i pravilno četkanje, izbor paste, četkica, upotreba zubnog konca također imaju važnu ulogu u svemu.