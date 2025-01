NASTAVAK RADOVA NA VODOSNABDIJEVANJU NASELJA POTUROVIĆI I LJUBINA – III FAZA

Danas je u Kabinetu načelnika Općine Vogošća upriličeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina – III faza (rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda). Vrijednost ugovorenih radova iznosi 651.105,00 KM sa PDV-om. Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Federalnog ministarstva finansija za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže sredstvima koja su obezbjeđena po Sporazumu o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, i Budžeta Općine Vogošća.

Projektom je planirana III faza izvođenja radova na rekonstrukciji postojećeg cjevovoda od naselja Nova željeznička stanica do pumpne stanice Poturovići u dužini od cca 650 m kao i polaganje cjevovoda i ispusta od pumpne stanice Poturovići do potoka i to distributivnog cjevovoda u dužini od 255 m, transportnog cjevovoda u dužini od 210 m i ispustnog cjevovoda u dužini od 200 m, kao i izvođenje kućnih priključaka, urađenog od strane projektantske kuće “Zavod za vodoprivredu” d.d. Sarajevo.

Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana, računajući od uvođenja u posao od strane nadzornog organa. Garancija za izvedene radove iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.