NAREDNE GODINE POČINJE PROIZVODNJA CRNOG KARBONA U VOGOŠĆI I OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA

Prije više od godinu dana objavili smo priču o kompaniji RCB Nanotehnologija koja se nalazi u krugu Stare industrijske zone u Vogošći. Tu je osnovan Tehnički razvojni centar za preradu perliranog karbona koji ima široku primjenu u građevinarstvu i industriji. U proteklih godinu dana uradilo se mnogo, ističe generalna direktorica Hanadi Džabić koja naglašava da se prije nekoliko mjeseci krenulo sa testom prizvodnjom. Sva potrebna oprema dostavljena je iz Njemačke, dok se i dalje čekaju pojedine narudžbe materijala kako bi se kompletiralo glavno postrojenje. Sa proizvodnjom u fazama se planira krenuti naredne godine. Kompanija je trenutno u potrazi za mnoštvom kadrova, od radnika u proizvodnji do električara i inženjera. Carbon black je građevni materijal svakog proizvoda koji u sebi sadrži crnu boju – od automobila, namještaja i IT opreme koju koristimo do odjeće i obuće koju nosimo. Važno je napomenuti da ova tehnologija umanjuje emisiju 2,5 t CO2 za svaku tonu proizvoda, što je ekvivalent 100 zasađenih stabala, pojašnjava Džabić.

U odnosu na sirovinu koja je dosad bila u upotrebi, kao rezultat sagorijevanja fosilnih goriva, RCB Nanotehnologija proizvodi u procesu koji je potpuno siguran za okoliš, a njegovom daljnjom upotrebom u različitim industrijama dodatno će se smanjivati emisije CO2. RCB Nanotehnologija je prva kompanija u BiH i jedna od rijetkih u svijetu sa proizvodnjom koja je potpuno cirkularna, odnosno u kojem je 100% proizvoda na kraju vijeka trajanja ponovno i u potpunosti iskorišteno.