NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA MIGDAD HASANOVIĆ ODAO POČAST ŽRTVAMA GENOCIDA U SREBRENICI

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović prisustvovao je danas komemoraciji povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica, a nakon toga je odao počast žrtvama i položio cvijeće u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima.

Današnjem obilježavanju 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici prisustvovale su brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regiona, Europe i svijeta. Prvi put ove godine 11. juli obilježava se i kao “Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine”, nakon što je 23. maja ove godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda izglasala Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. U Memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima oko hiljadu žrtava.

Najmlađa ukopana žrtva je sedamnaestogodišnji Beriz (Omera) Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. On je u julu 1995. godine ubijen na području Sućeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području općine Srebrenica. On će biti ukopan uz svoga brata Hazima koji je u Potočarima ukopan 2013. godine. Najstarija žrtva je Hamed (Ibrahima) Salić, rođen 1927. godine. On je imao 68 godina kada je nestao u ljeto 1995. godine na području Žepe. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Slap u Žepi, u maju 2014. godine. Ove godine zajedno su ukopani i braća Efendić, Hasib i Ćamil. Oni su na području lokaliteta Baljkovica nestali u ljeto 1995. godine, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz različitih grobnica na području Srebrenice, odnosno na lokalitetima Kula i Potočari i to 2011. i 2006. godine. Hasib i Ćamil konačan smiraj su našli uz svog trećeg brata, Edhema koji je u Potočarima ukopan 2007. godine.