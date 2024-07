NA PRAGU JE NOVA 1446. HIDŽRETSKA GODINA

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1. muharrem 1446. hidžretske godine je nedjelja, 7. juli 2024. godine. Sa oglašavanjem mujezina s munara kojim pozivaju vjernike muslimane na akšam namaz, u subotu, 6. jula nastupa Nova hidžretska godina.

Muslimani u cijelom svijetu prisjećaju se hidžre koja se dogodila 622. godine po Isau a.s. Tada je Božiji poslanik Muhamed a.s. bio prisiljen radi vjere sa svojim ashabima, prijateljima, napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Utočište je našao u Medini u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

Hidžra se spominje na više od trideset mjesta u Kur'anu, a također je i veliki broj hadisa Božijega Poslanika koji se odnose na sami događaj i na poruke koju su proistekle iz Hidžre. U hadisu se navodi: ”Najbolja hidžra je da napustiš i zaobiđeš ono što mrzi i prezire tvoj Gospodar…” (Bilježi Ahmed, 2/160).

Zato je dolazak Nove hidžretske godine, prilika da se preispitamo i poboljšamo, unaprijedimo svoje stanje. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo nastupanje Nove 1446. hidžretske godine.