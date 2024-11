NA POSLJEDNJOJ ODRŽANOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA VIJEĆNICI K ZNANJU PRIMILI INFORMACIJU O USPJEHU UČENIKA

Školska 2023/2024. godina je u vogošćanskim osnovnim školama počela 01.09.2023. godine, a završena je 31.08.2024. godine (nastavni proces je okončan polovinom VI mjeseca). Planirani fond nastavnih sati je realizovan u razrednoj i predmetnoj nastavi u okviru planiranih 35 nastavnih sedmica ili 175 nastavnih dana. Na području Općine Vogošća djeluje pet osnovnih škola i jedna područna škola.

Na kraju školske 2023/2024. godine nastavu u vogošćanskim osnovnim školama pohađalo je 2958 učenika (1539 dječaka i 1419 djevojčica) razvrstanih u 130 odjeljenja. Ocjenjeno je 2586 učenika. Prosječna ocjena u vogošćanskim osnovnim školama se kreće u rasponu od 4,41 do 4,63, tako da je prosječna ocjena na kraju školske godine 4,56. Iz vladanja je ukupno ocjenjeno 1940 učenika i to učenici od IV do IX razreda . Zbog povrede discipline za 59 učenika su izrečene odgovarajuće odgojno-disciplinske mjere i to: 14 učenika ima Ukor odjeljenskog starješine, 18 učenika ima Ukor odjeljenskog vijeća, 2 učenika imaju Ukor direktora i 5 učenika ima Ukor nastavničkog vijeća.

U SŠC Vogošća u toku 2023/2024. godine nastava je realizovana u 20 odjeljenja sa ukupno 424 učenika (144 djevojčice i 280 dječaka). Nastava je odvijana u dvije smjene sa ukupno 35 nastavnih sedmica, odnosno 175 nastavnih dana.

Od 424 učenika: 87 učenika ima odličan uspjeh, 157 vrlodobar uspjeh, 167 dobar

uspjeh, 12 dovoljan uspjeh i 1 učenik neocjenjen.

Ukupno je zabilježeno 19816 izostanka, od toga je 18236 opravdanih izostanaka i 1580 neopravdanih izostanaka.