MLADE NADE UNISA OSTVARILE NOVE POBJEDE

Proteklog vikenda sve selekcije Fudbalskog kluba Unis igrali su takmičarske utakmice.

U Omladinskoj ligi BiH grupa Centar 1 kadeti su stigli do druge uzastopne pobjede, savladavši kao gosti ekipu Slavije iz Istočnog Sarajeva rezultatom 1:2 (Anadin Kozić, Amar Hadžiefendić). Juniorska ekipa nije uspjela realizovati svoje prilike tako da se na kraju moraju zadovoljiti sa neriješenih 0:0.

Generacije 2008., 2009. i 2010. zabilježili su ubjedljive pobjede. Generacija 2008. savladala je FK Novi Grad sa 3:0 (Rijad Bijelić, Faris Kulenović, Eldar Kožljak). 2009-to godište je sa 6:1 savladali su Školu fudbala Academica (dva gola Mešića, po jedan Adrovića, Aličića i Crvenjka te jedan autogol) dok su dječaci rođeni 2010.godine sa 8:1 bili bolji od SFK Sarajevo 2000 (tri gola Smajić, dva Rajkić, po jedan Brkić i Šuta). Najmlađa ekipa cicibana (2013.godište) iz kola u kolo pobjeđuju pa su tako ostvarene četiri pobjede – protiv ŠF Academica (2:1), FK Radnik (3:1), Bambinosa (8:1) i ŠF Dobrinja (9:1).

Seniorska ekipa pretrpila je poraz u gostima protiv Batona od 3:2. Domaći su poveli ali su Unisovci preko Shanana i Čičkušića došli do preokreta. Ipak do kraja susreta igrači Batona uspjevaju da dođu do punog plijena. Naredni susret Unis igra protiv Rudara iz Breze.