MANJE POŽARA OVOG LJETA, VATROGASCI SPREMNI ZA INTERVENCIJE

Za razliku od prethodnih godina vogošćanski vatrogasci nemaju stalne intervencije na gašenju požara i to vjerovatno zbog kišnog proljeća i bujne vegetacije, ali bez obzira na to svakodnevno obavljaju i druge aktivnosti, kao što je vodosnabdijevanje u područjima gdje je to potrebno. Prilikom posjete vatrogasnom društvu „Vogošća“ saznali smo i da su građani postali odgovorniji prilikom boravka u prirodi što je također jedan od razloga zašto vatrogasci imaju manje posla nego inače.

Pa ipak posla ima. Tako su u petak zaprimili dojavu o požaru štale u Krivoglavcima nakon čega su zajedno sa kolegama iz PVJ KUCZ ugasili požar. U slučaju da su vam vatrogasci potrebni pozovite broj 123.