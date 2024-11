KREATIVKA MUNIBA KLICO: SLOBODNO VRIJEME SAM PRETVORILA U SPOJ UGODNOG I KORISNOG

Rukotvorine su zaštitni znak naše Vogošćanke Munibe Klico. Muniba odlično plete i veze, a u posljednje vrijeme došla je na ideju da počne raditi na alu foliji. Kreativci se vrlo često druže, jedni drugima pomažu, dopunjuju, preporučuju, razmjenjuju ideje, daju savjete, a Muniba odlično sarađuje i sa ženama iz Udruženja „Sahan“, te svoje znanje prenosi i na korisnice Centra za zdravo starenje u Vogošći.

Sa dolaskom hladnijih zimskih dana ističe Muniba da često plete, pa dodaje da je to pravi odmor za dušu. Prilikom susreta objasnila nam je i kako to ona slika na alu foliji, koliko je sve to komplikovano i šta je sve potrebno da bi se folija pretvorila u neki upotrebni predmet. Najčešće se radi na srebrnoj foliji, a postoji još zlatna i boja bakra. Uvijek nasmijana, dobro raspoložena i puna pozitivne energije koju širi i prenosi na druge.

Ništa joj nije teško da uradi, a ima vješte, vrijedne ruke kojima začas nešto isplete. Svoje radove predstavlja uglavnom putem društvenih mreža ili na raznim bazarima i sajmovima, na kojim redovno učestvuje.