KADETKINJE ODBOJKAŠKOG KLUBA VOGOŠĆA REZULTATOM 3:1 SAVLADALE BLOCK OUT

Kadetkinje OK Vogošća nastavile su bilježiti dobre rezultate. One su savladale ekipu Block Out-a rezultatom 3:1. Odbojkašice koje predvodi trener Senad Hodžić su još jednom pokazale da se nalaze u odličnoj formi. U narednom periodu selekcije OK Vogošća imaju popunjen raspored.

Zahvalile su se publici koja ih prati na svakoj utakmici, a nadaju se da će uz njih biti i u nastavku sezone.