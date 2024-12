JUDOKE VOGOŠĆE OSVOJILE ČETIRI MEDALJE U VITEZU

Proteklog vikenda u Gradskoj sportskoj dvorani Vitez održan je 18. Božićno – novogodišnji judo turniru za djecu i kadete pod nazivom „VITEZ OPEN 2024“, u 5 uzrasnih kategorija za djevojčice i dječake -U9 djeca do devet godina, -U11 djeca do jedanaest godina, -U 13 djeca do trinaest godina,- U15 djeca do petnaest godina i -U18 kadeti – djeca do osamnaest godina. Na turniru je nastupio 41 klub i 408 takmičara od toga 127 djevojčica i 281 dječak iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima ovaj put su bili i članovi Judo kluba „Vogošća“, a prvo mjesto osvojili su Emir Čengić, Nedim Čengić, Hatidža Vražalica, dok je treće mjesto osvojio Abdulah Omerašević. Sam tok takmičenja je protekao u fer i sportskom nadmetanju, a odličja su ponijeli najuspješniji. U narednom periodu članovi Judo kluba „Vogošća“ nastavljaju vrijedno trenirati za takmičenja koja slijede u narednoj godini. Ovo je za Judo klub “Vogošća” bilo posljednje takmičenje u ovoj kalendarskoj godini koja je još jednom obilježena osvajanjem brojnih medalja na takmičenjima.