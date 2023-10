JESEN U PČELINJACIMA – SUNČANI OKTOBARSKI DANI DOBRI PČELAMA

U oktobru je sve manje posla za pčelare, i pčele se intenzivno pripremaju za zimovanje. Rađaju se posljednje pčele, a matica, praktično, prestaje da polaže jaja ili se polaganje svodi na najmanju mjeru. Pčele radilice raspoređuju rezervnu hranu tako da je mogu najlakše koristiti kad formiraju zimsko klupko i počnu da provode život u njemu. Uz to pčele radilice propolisom zatvaraju sve neophodne otvore i pukotine na košnici, a pčelari po potrebi vrše zadnje premještanje okvira za usmjeravanje zimskog legla. Ukoliko su pripreme za uzimljavanje provedene na vrijeme u augustu ili septembru onda je u ovom periodu potrebno obaviti samo one poslove koji se rade u mjesecu oktobru, a to su na primjer precizno određivanje prisustva varoe, regulacija ventilacije u košnici ili provjera hrane u košnicama

Zanimljivo je da pčele pamte svoje košnice po boji i po mjestu. Utvrđeno je da su boje koje pčele raspoznaju bijela, žuta i plava i druge svijetle nijanse pa se zato sugeriše farbanje košnica ovim bojama. Položaj pčelinjaka je jedan od ključnih faktora za uspešno pčelarenje i dobar prinos meda. Važno je, kako i gde je pčelinjak smešten.