ILMA NUHANOVIĆ OSVOJILA TITULU FEDERALNE DVORANSKE PRVAKINJE U ATLETICI

Atletski klub Zenica bio je domaćin prvog ovogodišnjeg atletskog takmičenja, Pojedinačnog dvoranskog prvenstva Federacije BiH koje je održano u subotu i nedjelju 17. i 18. februara na stadionu “Kamberovića Polje”. Na ovom takmičenju učestvovali su i vogošćanski atletičari. Atletski klub Vogošća nastupio je sa osam svojih članova, a u jakoj konkurenciji uspjeli su da osvoje jednu medalju i to zlatnu. Titulu dvoranske prvakinje u disciplini 60 metara cicibanke osvojila je Ilma Nuhanović, koja je sa vremenom 9,39 bila najbrža a vrijedi spomenuti i to da su u ovoj disciplini nastupile čak 32 atletičarke. Ostali članovi postigli su dobre rezultate, no to nije bilo dovoljno za osvajanje medalja.