GTA AKADEMIJA ORGANIZOVALA ČETVRTO IZDANJE TURNIRA „SARAJEVO OPEN 2024“

Gabeljić Teniska Akademija (GTA) četvrtu godinu zaredom organizuje profesionalni teniski turnir “Sarajevo Open 2024”. Teniski turnir otvoren je u utorak, 4. juna, a igra se na terenima Sportsko-rekreacionog centra Gabeljić u Hotonju. Inače, turnir iz ITF serije je višeg ranga u odnosu na ranije godine.

Ovog puta se radi o nagradnom fondu od 25.000 dolara, za razliku od ranijih godina kada je bio 15.000 dolara, a pobjednik će moći osvojiti i 25 ATP bodova. Ove godine turnir bi trebao da bude u najjačem izdanju do sada.

Bh. teniser Mirza Bašić odlično se snašao na domaćem ITF turniru „Sarajevo Open 2024“. On je kao 699. igrač na svijetu morao u kvalifikacije, a kada je to apsolvirao, nastavio je sa dobrim igrama. Očekuje se 100 takmičara iz 30 zemalja, a ovaj teniski turnir će se igrati do 9. juna ove godine na terenima Sportsko-rekreacionog centra Gabeljić u Hotonju.

Organizatori pozivaju ljubitelje tenisa da dođu na „Sarajevo Open 2024“ i gledaju mečeve koji se igraju u toku ove sedmice.