GENERACIJA FK UNIS 2011. GODIŠTE JESENJI PRVACI U OMLADINSKOJ KANTONALNOJ LIGI

Generacija 2011. godište FK Unis osvojila je naslov jesenjeg prvaka u Omladinskoj kantonalnoj ligi, grupa B. U posljednjem kolu su odigrali 3:3 protiv vršnjaka iz Young Boysa.

Bio je to duel prvog i drugog na tabeli. Igrači Young Boysa su 7 minuta prije kraja imali rezultat 3:0, ali su mladi igrači Unisa do kraja susreta preko Sulejmanovića (dva gola) i Muminovića, uspjeli postici tri gola i tako polusezonu zavrsiti bez poraza, uz 9 pobjeda i dva remija. Unisovce je do ovog uspjeha vodio trener Jasmin Ligata koji je ponosan na svoje dječake koji su zajedno sa svojim trenerom na stadionu „Hakija Mršo“ proslavili titulu jesenjeg prvaka.