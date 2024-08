DOK SE GRAĐANIMA APELUJE NA RACIONALIZACIJU POTROŠNJE U HOTONJU I NEBOČAJU ULICE POD VODOM

Mještani u ulici Branilaca Hotonja, danima negoduju zbog vode koja osim što teče saobraćajnicom, pravi bare koje građani moraju zaobilaziti, a strahuju i za vlastitu imovinu, jer se voda danima sa glavne ceste slijeva u dvorišta i ulazi u kuće. Reakcije nadležnih iz ViK-a nema.

“Ovo nije prvi put, stalno se dešava, zadnji put smo čekali dvadest dana da neko dođe i zahvaljujući privatnim intervencijama tek su izašli. Ovo sad je od srijede, u četvrtak smo zvali, pisao je i sekretar MZ Hotonj i niko ništa. Ovo je bruka, stalno se priča kako se treba smanjit potrošnja, suša je, a ovde će nam još malo trebati ćamci.” – kaže između ostalog Suvad Škoro, stanovnik ovog naselja.

Građani takođe kažu, da su očekivali da ViK sanira svoje instalacije, da zamjene kompletnu mrežu koja godinama unazad pravi problem. “Ja sam jutros iscrpavala, šaht je pun, strah me da mi ne uđe u kuću, na sudoper da ne izbaci. U prizemlju su djeca tu žive, može lahko i do njih. Prošle godine zbog iste svari su mi drva u podrumu otišla. Zvala sam, galamila, plakala, šta sam dočekala i ništa.” – dodaje Mejra Kunić, čija porodična kuća je takođe ugrožena, kao i Hasana Loje koji smatra nevjerovatnim, da se danima čuju apeli kako treba potrošnju smanjiti, da su moguće redukcije. a da ovaj problem niko ne rješava već sedmicu dana.

Sličnu sliku zatičemo i u Nebočaju, voda se izlijeva pored stambenih objekte i proizvodi prave probleme mještanima, uz sve to šire se neugodani mirisi, pa je vrlo moguće da je okolina potencijalno stanište gmizavacima.

I na ovom mjestu je problem dugogodišnji, što nam je potvrdio stanovnik ovog naselja Miralem Maljišević, takođe on je još potvrdio i to da je o cijelom slučaju ViK obavješten više puta, međutim odgovora za sada nema. Kako bismo ponudili objašnjenje građanima kontaktirali smo ovo preduzeće, međutim naši upiti su ostali bez odgovora, da li zbog godišnjih odmora ili zbog zatrpanosti ovakvim pitanjima iz ViK- a, iako imaju obavezu dati tu informaciju građanima, to nisu učinili, takođe ostaje nejasno ko će platiti ove silne gubitke, građani koji svakog mjeseca ispunjavaju svoju zakonsku obavezu i uredno plaćaju račune ili neko drugi.