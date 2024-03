ČLANOVI ATV KLUBA MOTKA ORGANIZOVALI PROLJETNO ČIŠĆENJE JOŠANIČKOG POTOKA

Prve proljetne, sunčane dane, grupa mladih ljudi, entuzijasta, zaljubljenika u prirodu i četvorotočkaše okupljeni oko ATV kluba “Motka”, iskoristili su za druženje i zajedničku akciju uređenja popularnog vogošćanskog izletišta Jošanički potok.

“Ovim smo željeli pokazati ko smo mi ustvari, da volimo prirodu i da želimo vlastitim angažmanom doprinijeti njenom očuvanju. Mi vozimo kvadove i ne možemo pristati na česte osude vozača kvadova, zbog kako se to kaže uništavanja prirode, mi smo ustvari suprotno, jer mi u prirodi vidimo svašta od nelegalne sječe šuma do divljih deponija, želimo uticati da se to smanji. Ovo je samo početak za ovu godinu, mi planiramo i pošumljavanje u saradni sa Općinom i Sarajevošumama, biće tu još aktivnosti, o čemu ćemo govoriti kada za to dođe vrijeme” – rekao je između ostalog predsjednik kluba Elvir Matoruga.

“Ovo tek početak, uvertira za veću akciju koju planiramo organizovati 22. aprila na Dan planete Zemlje kada se očekuje još veći odziv naših članova. Mi volimo prirodu, koristimo njene resurse, to savjetujemo svima, tu je pravi restart organizma. Ali moramo biti savjesni, ja evo apelujem na sve vozače kvadova da u prirodi budu posebno pažljivi kada sretnu pješake, da ne gasiraju itd.” – dodao je između ostalog Elmedin Kadrispahić član ATV kluba “Motka”.

Jošanički potok, ali i drugi šumski lokaliteti postaje sve popularniji, oaze mira za sve ljubitelje prirode, zato vlastitim primjerom i odnosom prema istom, kao što su to uradili članovi ATV kluba „Motka“, pokažimo da nam je stalo do svega što nam ona pruža.