ANKETA: ŠTA MISLIMO O UNIŠTAVANJU JAVNIH DOBARA?

Skoro svakodnevno imamo priliku vidjeti uništene i oštećene parkovske klupe, dječja igrališta često su na meti vandala. Ne štede se ni autobuska stajališta ili bilo šta drugo, što spada pod zajedničko javno dobro. Posljednje što smo primijetili da je na meti vandala, bile su sprave za vježbanje ispred Sportske dvorane “Amel Bećković” u Vogošći. Razgovarajući o ovoj temi sa našim sugrađanima, dobili smo skoro identične odgovore, svi su za osudu takvog postupka i novčane kazne počiniocima.

“To je čisti bezobrazluk. Vidio sam skoro dječaka koji je nogom razvalio spravu. Ne znam šta to znači, neko je napravio, a ti dođeš polomiš, bezobrazluk čisti. Ja nisam nikada ništa uništio, razgovaram sa roditeljima i uvijek me savjetuju da se to ne radi.” – rekao je jedan dječak kojeg smo zatekli na Trgu žrtava Srebrenice, gdje se nalaze sada već neupotrebljive sprave za vježbanje.