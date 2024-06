AMIR MISIRLIĆ ODRŽAO KONCERTNU PROMOCIJU POD NAZIVOM “PJESME KOJE SU ME OBLIKOVALE”

U okviru „Vogošćanskih dana 2024 “ u kino sali JU KSC Vogošća održana je koncertna promocija knjige koja neće biti objavljena pod nazivom „Pjesma koje su me oblikovale“ vogošćanskog novinara, publiciste i muzičkog kritičara Amira Misirlića.

Radi se o nečemu što se po prvi put dešava na ovim prostorima, kaže Amir Misirlić. Volim izmišljati nešto novo tako da je ovo neki hibrid, neki mješanac između promocije, koncerta, recitala, stand upa. Ja sam napisao knjigu koja se zove “Pjesme koje su me oblikovale”. Međutim, pošto je to priča o odrastanju u kojoj ima previše intimnih detalja onako “nježno” su mi kući sugerisali da je ne objavljujem. I, pošto to ne mogu učiniti ja ću je lijepo prezentirati u skopu ovog programa. Uz pjesme iz nje govorit ću i neke od drugih autora, pjesme koje su opjevane. Neke od njih, iz repertoara “Bijelog dugmeta”, Balaševića, “Parnog valjka”, Šobića … su hitovi, neke manje poznate. Uglavnom, radi se o pjesmama koje su mene oblikovale dok sam odrastao. Probrao sam njih 23 koje ću izgovoriti. Refrene nekih pjesama izveli su članovi ansambla „Nota“.