ADAMIR RAŠČIĆ: REALNO JE OČEKIVATI DA LANA PUDAR NAPRAVI DOBAR REZULTAT

Prije pet dana u Parizu su otvorene ljetne Olimpijske igre, među predstavnici više od 200 olimpijskih misija i hiljada sportista, na ovom jedinstvenom sportskom događaju učestvuje i olimpijski tim BiH. Vogošćanin Adamir Raščić, član je komisije za vrhunski sport Olimpijskog komiteta BiH, sa kojim smo razgovarali o važnosti učešća BiH na najvećoj svjetskoj smotri sporta. “Naravno da je posebna čast za svakog sportistu učestvovati na jednom ovakvom takmičenju i predstavljati svoju državu. Međutim mi imamo proglem, iz manjeg entiteta bez obzira što imamo predstavnike, niti jedan dinar nije stigao u OK, sve to košta i treba finansirati, a kamo li obezbijediti sredstva za nagrade učesnicima kao što to rade zemlje u okruženju. Realno je očekivati da će naši predstavnici dati svoj maksimum, puno se očekuje od Lane Pudar, od Cerić prekaljene olimpijke, kako god bilo, sam uspjeh je vidjeti BiH zastavu u Parizu.” – kaže Raščić.

Za BiH se takmiče u plivanju Lana Pudar i Jovan Lekić. Naša zemlja ove godine ima i dvije džudistkinje i to Larisu Cerić i Aleksandru Samardžić. A na igrama učestvuje i Mesud Pezer u bacanju kugle. Bh. predstavnici su započeli sa svojim nastupe, najviše uspjeha za sada ima Aleksandra Samardžić koja je pobjedom otvorila svoje takmičenje na Olimpijskim igrama Pariz 2024.