4. JUNA POČINJE NOVA LOVNA SEZONA

Iz LD „Lane“ Vogošća obavještavaju sve svoje članove i lovce, da će se u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu, nova sezona lova na srndaća otvoriti 4. juna i trajat će sve do kraja septembra ili do ispunjenja plana odstrela. Lov će se vršiti isključivo subotom u poslijepodnevnim satima od 16:00 do 21:00 sat i nedjeljom u jutarnjim satima od 04:00 do 10:00 sati, na teritoriji općine Vogošća a koja je ujedno i teriorija lovišta Kremeš kojim gazduje Udruženje Lovačka Organizacija Lane Vogošća. S obzirom da počinje sezona lova iz LD „Lane“ upozoravaju sve građane, ljubitelje prirode, planinare, berače gljiva i drugih šumskih plodova da se u navedenom periodu ne kreću šumom i da povedu računa o svojoj bezbjednosti, posebno u ranim jutarnjim i predvečernjim satima.Da pri boravku u prirodi koriste odjeću koja je prepoznatljiva i vidljiva i da se kreću otvorenim terenima i putevima kako bi bili uočljiviji.

Nakon okončanja lova na srndaća, u jesen počinje lov na drugu divljač.