15 MEDALJA ZA JUDOKE VOGOŠĆE U KAKNJU

Danas je u Kaknju održan 15. Međunarodni judo turnir “Kakanj Open 2023”. Na turniru su sa puno uspjeha nastupili i članovi Judo kluba Vogošća. Iz Kaknja se vraćaju bogatiji za 15 novih medalja – 3 zlatne, 5 srebrnih i 7 bronzanih, uz pehar za najbolju takmičarku u konkurenciji U13 a koji je pripao Hatidži Vražalica.

U konkurencji takmičara do 9 godina zlatnu medalju osvojila je Iman Karčić, srebrno je pripalo Abdullahu Tuliću dok su bronzani bili Harun Suljanović, Ahmed Kisić, Muhamed Bebanić, Nidal Mesić i Emin Čavčić.

Hatidža Vražalica bila je najbolja u svojoj kategoriji U11, a osvojila je i pehar za najbolju takmičarku u konkurenciji djevojčica do 11 godina.

U kategoriji U13 Amina SUljanović i Nejla Durmić bile su srebrne dok je Haris Ramić bio bronzani.

Dvije srebrne i jednu bronzanu Vogošćani su osvojili i u konkurenciji U15 – Harun Ramić i Ajdin Musić završili su kao drugoplasirani dok je Ahmedin Hasanović završio kao treći.

I najstariji član JK Vogošća koji je osvojio medalju ovaj put bio je Hamza Kovač. On je u konkurenciji U18 bio najbolji u svojoj kategoriji.