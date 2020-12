Odbojkašice OK „Vogošća“ su na domaćem terenu ostvarile još jednu pobjedu, ovaj put su bile bolje od ekipe „Ilidže“ sa rezultatom 3:1. Prvi set su dobile gošće nakon čega su naše djevojke do kraja utakmice pokazale svoju nadmoć. Kapiten OK „Vogošća“ Berina Kantić je zadovoljna sa onim šta su vogošćanke pokazale na parketu.

Narednu utakmicu u drugom dijelu sezone naše odbojkašice očekuju krajem januara sljedeće godine. Trenutno se na tabeli nalaze na drugom mjestu.