UDRUŽENJE PRIČALICE I OVE GODINE NASTUPILO NA FESTIVALU DJEČIJE UMJETNOSTI

Festival dječije umjetnosti (FEDU) ove godine se održava online, u periodu od 3. do 7 maja. Udruženje Pričalice iz Vogošće na ovom regionalnom festivalu učestvuje sa dramskim projektom pod nazivom “Moja slika svijeta”.

FEDU šest godina zaredom afirmiše umjetnost, učenje kroz igru, te kroz mnogobrojne programe prezentuje nova dostignuća iz oblasti teatra, lutkarstva, glume, muzike i interaktivnih znanja.

Udruženje za edukaciju djece Pričalice je na prošlogodišnjem Festivalu sa predstavom “Mali Princ” osvojilo Grand Prix za najbolju dječiju predstavu.

Ove godine su se na online festivalu Pričalice predstavile sa videom “Moja slika svijeta”, koji je produkt istoimenog projekta realiziranog u periodu od augusta 2019. do maja 2020. godine. Projekat “Moja slika svijeta” je podržan od strane Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Kreativni mali glumci iz Udruženja Pričalice zbog trenutne pandemije nisu bili u mogućnosti izvesti predstavu koju su spremali posljednjih mjeseci, pa su sigurnosti svojih domova pripremili jedan dramski eksperiment.

“Kreiranje ovog videa bila je prava pustolovina prilikom koje smo se dobro zabavili, dali podršku jedni drugima, naučili mnogo novih stvari i za vas progovorili o aktivnostima i osjećanjima djece u kućnoj izolaciji, kao i o važnosti prevencije prekomjerne upotrebe IT uređaja. Velika nam je čast što smo opet dio festivala koji je svake godine sa posebnom energijom opravda svoj slogan – „Radost iz koje se uči!“ Festival je ove godine u drugačijem ruhu, družimo se online, i na tome treba čestitati direktoru Fahrudinu Kučuku, koji je sa svojim timom upješno prevazišao izazov koji je pandemija donijela svima nama i djeci donio radost preko ekrana”, kazala je Lidija Sejdinović, predsjednica Udruženja Pričalice. Rad 25 malih vogošćanskih glumaca možete pogledati na sljedećem linku.