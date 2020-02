UČESNICI PROJEKTA “MOJA SLIKA SVIJETA” POSJETILI POZORIŠTE MLADIH

Udruženje za edukaciju djece Pričalice organizovalo je u petak 14. februara odlazak u pozorište za male glumce koji aktivno učestvuju u projektu “Moja slika svijeta”. Mališani su uživali u predstavi “Avanture Toma Sawyera”.

Izvedba ovog klasika je obradovala i inspirisala djecu, jer su imali priliku da se zabave, unaprijede svoje kulturne sklonosti i nauče nešto novo iz svijeta teatra. Novo znanje će primijeniti u predstavi “Moja slika svijeta”, završnoj aktivnosti na ovom projektu. Malim glumcima je posebno značilo to što je Toma Sawyera glumio Aldin Tucić koji je nedavno bio poseban gost na njihovom času glume. Imali su priliku da vide na pozorišnim daskama ono o čemu im je govorio prilikom posjete u Vogošći.

Cilj projekta “Moja slika svijeta” je prevenirati prekomjerno korištenje IT uređaja kod djece na području općine Vogošća, stavljanjem teatra u službu edukacije i odgoja. Štetnost prekomjernog korištenja IT uređaja i nužnost usmjerenog korištenja tehnologije tematiziraju se kroz niz aktivnosti: predstavu koju pripremaju djeca uzrasta 8 do 16 godina, literarne radionice, edukativne radionice u školama i predškolskim ustanovama, posjetu teatru, kreiranje scenarija u saradnji sa učesnicima projekta i online kampanju.

Projekat “Moja slika svijeta” kojeg realizuje Udruženje za edukaciju djece “Pričalice” je podržan od strane Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija.