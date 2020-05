U SŠC VOGOŠĆA UZ ONLINE NASTAVU IZRAĐUJU I ZAŠTITNE VIZIRE

U ovom periodu maturanti osnovnih škola donose svoje konačne odluke o nastavku školovanja. U tome im pomažu i razne promocije koje pripremaju predstavnici srednjih škola. Globalna pandemija zaustavila je i redovni nastavni proces i ovaj način prezentacije. U Srednjoškolskom centru Vogošća odlučili su da svoje predstavljanje presele u „virtualni svijet“ i da na inovativni način pokažu svojim budućim učenicima šta to mogu naučiti u ovoj obrazovnoj ustanovi. U skladu sa aktuelnom situacijom konstruisali su i izradili zaštitni vizir.

„Naša namjera i prvenstveni cilj bila je da pokažemo šta naši učenici mogu ovdje da nauče i šta mogu da urade sa onim što su naučili ovdje“, rekao nam je u razgovoru Ćamil Cvrk, profesor u SŠC Vogošća.



Na izradi vizira sarađivalo je i nekoliko učenika koji su imali određene zadatke i odlično su ih obavili. Zbog trenutne situacije nažalost nije bilo moguće da učenici dolaze u školu i u potpunosti učestvuju u procesu izrade. No tokom redovne nastave učenicima se pruža ta mogućnost. Od konstruisanja, 3D modeliranja do izrade na CNC mašinama.

Profesor Ćamil Cvrk ističe da su ovo praktična znanja i procesi koji su u industriji jako traženi i dobro plaćeni poslovi.

„Pogledajte po Evropi. Ja imam svojih par učenika koji rade vani. Imam dvojicu koji rade u Njemačkoj, za njemačke firme kao inžinjeri. Primjenjuju ono što su ovdje naučili.“

Zvanja i znanja koje učenici stiču u Srednjoškolskom centru u Vogošći pružaju im mogućnost da lakše dođu do radnog mjesta ili da nastave školovanje na fakultetima. Tome u prilog govore i iskustva prethodnih generacija.