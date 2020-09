SPREMANJE ZIMNICE-PRIRODNO, DOMAĆE, ZDRAVO

Kasno ljeto i rana jesen idealni su za pripremu zimnice. Iako danas zbog supermarketa i trgovačkih centara više ne postoji strah od neimaštine tokom zime, u našoj je kulturi ostao običaj pripreme jela za zimu, nabavke namirnica za hladnije dane i svim potrebnim stvarima kako bi zimu što bezbolnije prebrodili. Naša sugrađanaka Mubera Piknjač u svojoj bašti uzgaja razno povrće koje koristi za pripremu zimnice. Kazala je da spremanje zimnice nije lako ali da se u svakoj teglici koja se nađe na stolu vidi ljubav, zalaganje i briga. Prilikom naše posjete Mubera je pripremala salsu koju pravi od domaćeg paradajza. Također, tikve stambolke koje uzgaja ove godine su rodile i težile do 30 kg pa je i njih pripremila za zimu. Sok od cvekle, mrkve i jabuke koji je prava vitaminska bomba već je napravila a naša ekipa se uvjerila u kvalitet i arome ovog osvježavajućeg i zdravog napitka koji preporučujemo svakako da napravite. Slijedi priprema ajvara, salata i svega onog što bude imala u bašti i može da se ostavi za zimu, jer znamo da je prirodno i najzdravije. Kako kaže Mubera to ne može da se kupi, to se sprema od srca.

Za kraj naša sagovornica otkrila je tajnu pripreme njene šarene salate, koju možemo obogatiti ukoliko standardnim sastojcima kao što su paprika, zeleni paradajz , kupus, mrkva i karfiol dodate i manje rotkvice kao i sitniji crveni luk. Ako nešto dobro može postati još bolje, ovo je način poručila je Mubera.

Oko zimnice se vrijedi potruditi jer je bez konzervansa, prepuna vitamina a uz to i autentičnih ukusa.