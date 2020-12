RUKOMETAŠI VOGOŠĆE PRETRPJELI PRVI PORAZ OVE SEZONE NA DOMAĆEM TERENU

U odloženoj utakmici 14.kola Premijer rukometne lige BiH RK Vogošća je pretrpjela poraz od RK Gračanica rezultatom 35:29. Gostima je pripalo prvih 10 minuta, imali su prednost, a Vogošćani su uspjeli preokrenuti i doći do vodstva koje je iznosilo većinom 2 gola. Tako je bilo sve do finiša prvog poluvremena, gostima je pripao ovaj period utakmice, došli su do vodstva od 3 gola sa kojim su i otišli na odmor. U drugom dijelu igrači Damira Doborca zadržali su prednost, a do kraja je i povećali na maksimalnih +6 u posljednim minutama utakmice. Pobjedom rezultatom 35:29 RK Gračanica sada zauzima četvrto mjesto na tabeli sa 9 pobjeda, 4 poraza i 2 neriješene utakmice. Bio je ovo prvi ovosezonski poraz RK Vogošća na domaćem parketu uz skor od 9 pobjeda 5 poraza i jednom neriješenom utakmicom.

Najbolji strijelac na utakmici bio je igrač Gračanice Omer Mehmedović koji je postigao 9 pogodaka, a pratili su ga Adi Džinović sa 8 i na drugoj strani Adis Hrbat postigavši 6 golova. Gostujući golman Đorđe Bosić ubilježio je 15 odbrana i bio je jedan od najzaslužnijih za ovakav rezultat. U sastavu Vogošće nije bilo prvog golmana Damira Efendića što je bio hendikep za trenera Enida Tahirovića. Golmani Vogošće Čordalija i Čabaravdić ubilježili su ukupno 8 odbrana.Sada slijedi pauza u prvenstvu koja će trajati do sredine februara naredne godine, ekipa Vogošće će gostovati Maglaju, a i Gračanica će na gostovanje Derventi.