PRVA TRANSVERZALA: KRAJEM NAREDNOG MJESECA RASPISIVANJE TENDERA ZA TUNEL „KOBILJA GLAVA“

Na redovnom koordinacijskom sastanku predstavnika nadležnih institucija Kantona, Grada i općina, kojim je danas predsjedavao ministar saobraćaja Adi Kalem, razgovarano je o aktivnostima koje su u proteklih sedam dana urađene na šest prethodno identificiranih građevinskih cjelina na Prvoj transverzali.

Kako je navedeno, one su definisane na prošlom sastanku, na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića, s ciljem lakšeg planiranja, realiziranja i praćenja svih faza gradnje ove izuzetno značajne saobraćajnice.

Ovom prilikom, ministar je podsjetio da je riječ o kružnoj raskrsnica kod Američke ambasade, dionici od raskrsnice Tešanjske sa ulicom Halida Kajtaza, dionici od ulice Braće Begić do budućeg rotora na Šipu, „Grand“ nadvožnjaku, tunelu „Kobilja Glava“ i dionici od izlaza iz tunela „Kobilja Glava“ do Jošaničke petlje u Vogošći.

Direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač je informisao prisutne kako je Vlada Federacije BiH odobrila novac za izgradnju gradskog autoputa.

S tim u vezi, tražio je od Federalne direkcije za ceste da se u prioritet stavi projektovanje brze ceste od Pofalića do tunela na Ciglanama, do spoja sa Prvom transverzalom u Velešićima.

Na taj način bi, po riječima direktora, bilo mnogo lakše definisati u kojem pravcu prema Velešićima je najbolje implementirati ovu dionicu Prve transverzale.



Što se tiče građevinske cjeline – „Grand“ nadvožnjaka, projekt menadžer Satko Filipović upoznao je prisutne da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo radi izmjenu elaborata koji će biti vrlo brzo završen, s ciljem rješavanja imovinsko – pravnih odnosa sa Željeznicama Federacije BiH i drugim subjektima.

Također je rekao da su prema Federalnoj direkciji za ceste uputili zahtjev za još jednu procjenu vrijednosti dionice prema Vogošći, kako bi tačno znali koliko je finansijskih sredstava potrebno osigurati za izradu glavne projektne dokumentacije, dok je projektni zadatak za ovu dionicu kompletiran.

Za narednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo ministar Kalem je najavio da će pripremiti materijal za formiranje Radne grupe koja će svakog petnaestog u mjesecu informisati resornog ministra o svim aktivnostima koje se realiziraju na dionici Prve transverzale.

„Neophodno je da svako iz svog dijela za koji je nadležan i zadužen prezentira informacije, kako se ne bi procesi dodatno usporavali“, istakao je ministar Kalem.

Dodao je i kako je za tunel „Kobilja Glava“, koji će se spajati sa cestom M-18, završena evaluacija, danas i pretkvalifikacija, nakon čega slijedi ‘no objection’ faza ili faza bez prigovora koju donosi EBRD.

Radi se evaluacija ponuda čime će se steći uvjeti za raspisivanje tendera krajem narednog mjeseca, kako bi se u martu već uveli izvođači radova. Još jednom je naglašeno kako je rok za izgradnju ovog tunela dvije godine.

