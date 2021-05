OZREN PORAŽEN OD EKIPE POFALIĆKOG

U utakmici 13.kola Fudbalske lige Kantona Sarajevo FK Pofalićki je na stadionu „Ešref Ešo Pustahija“ bio bolji od NK Ozren i upisao pobjedu rezultatom 2:1. Nakon terenske inicijative gosti su došli do vodstva, u 28.minuti Nuhić je bio precizan. Do kraja prvog dijela mogli su igrači Pofalićkog riješiti pitanje pobjednika, ali je ostalo 1:0. Početak drugog poluvremena pripao je domaćoj ekipi koja je u 56.minuti uspjela izjednačiti. Na asistenciju Balte Mahmutović je glavom matirao Miloševića za 1:1. Desetak minuta poslije gosti opet imali prednost, Nuhić je svojim drugim pogotkom doveo svoju ekipu u novo vodstvo. Do kraja meča Ozren je pokušavao izjednačiti, ali nije uspio.

Pofalićki je ostao lider na tabeli, a ovom pobjedom je došao na korak do plasmana u doigravanje za prvaka Fudbalske lige KS. Potreban mu je i bod protiv Jedinstva iz Ilijaša, a u doigravanju će igrati sa Batonom ili Igmanom. Ozren će ovu sezonu završiti u gornjem dijelu tabele. Trenutno ima 7 pobjeda, 3 poraza i 2 remija. U posljednjem kolu sastaje se sa Vratnikom u gostima.