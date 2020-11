OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA ODREDILA BROJ I LOKACIJE BIRAČKIH MJESTA

Općinska izborna komisija Vogošća je u prethodnom periodu donijela odluke o određivanju biračkih mjesta i njihovih lokacija za lokalne izbore koji će se održati u nedjelju 15.novembra.

Na području općine Vogošća biće 41 redovno biračko mjesto i biračko mjesto 501 NNN za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Shodno higijensko-epidemiološkim mjerama zbog pandemije Covid-19 i zbog povećanja broja glasača u odnosu na prethodne izborne procese došlo je do dijeljenja određenih biračkih mjesta kao i izmještanja na nove lokacije.

Zbog povećanog broja birača u ul. Vogošćanskih odreda, došlo je do podjele biračkog mjesta na dva i to: 135 A 014 (od broja 1 do broja 42) i 135 A 041 (od 44 do 96), na kojima se kao i do sada glasa u OŠ Mirsad Prnjavorac.

Biračko mjesto 135 A 040 na kome glasaju građani iz ul. Ahmeda Rizve, a koji su do sada glasali u Srednjoškolskom centru, izmješta se u ul. Ahmeda Rizve u poslovni prostor.

Biračko mjesto 135 A 030 na kome glasaju građani iz naselja Krivoglavaca I, II i III, a koji su do sada glasali u Srednjoškolskom centru, izmješta se u naselje Krivoglavci u poslovni prostor.

Biračko mjesto 135 A 032 na kome glasaju građani ulica Lug, Podgaj, Ravne, Svrake II i Svrake III, sa dosadašnjeg lokacije u poslovnom prostoru u ul. Svrake II, zbog nepogućnosti da se ispošuju epidemiološke mjere, izmješta se u prostor OŠ Porodice ef. Ramić.

Ostala biračka mjesta ostaju nepromijenjena.

Općinska izborna komisija Vogošća suočena je sa problemom nedostatka dovoljnog broja članova biračkih odbora. U samom startu broj članova nije bio popunjen a pojedini su otkazali svoje učešće zbog izolacije ili zaraze koronavirusom. Iz OIK Vogošća pozvali su sve one koji su zainteresovani da rade kao članovi biračkih odbora da im se jave u njihov prostorije u zgradi Općine Vogošća.