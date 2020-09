OBJAVLJEN JAVNI PRETKVALIFIKACIJSKI POZIV ZA IZGRADNJU TUNELA “KOBILJA GLAVA”

Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo su preko Evropske banke za obnovu i razvoj objavili jučer javni pretkvalifikacijski poziv za sve zainteresirane potencijalne izvođače radova na izgradnji tunela “Kobilja Glava”, a koji ispunjavaju posebno propisane uvjete.

Kako ističu iz Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, dvocijevni tunel Hotonj-Kobilja Glava gradit će se tako da će jedna njegova cijev biti duga oko 670, a druga oko 680 metara.

Bit će izgrađene i pješačka i biciklistička staza odvojena od saobraćajnice fizičkim pleksiglas barijerama.



Prema ovom tenderu, radovi će se izvoditi do spoja sa magistralom, odnosno do njenog privremenog priključka koji će se koristiti do okončanja izgradnje Prve transverzale.

Vrijednost ovog projekta je 54 miliona KM.

Postupak za nadzor nad izvođenjem radova je pokrenut po procedurama EBRD-a.

Rok za definitivni izbor izvođača radova za izgradnju ovog tunela je druga polovina februara naredne godine.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/