NASTAVAK DOBRE FORME RUKOMETAŠA VOGOŠĆE

U susretu 3.kola Premijer rukometne lige BiH koja je odigrana večeras u dvorani “Amel Bečković” rukometaši Vogošće savladali su lidera na tabeli prije ovog kola, ekipu Lokomotive iz Brčkog.

Od početka utakmice Vogošćani su nametnuli svoj tempo, igrali odlično odbranu i uz raspoloženog Damira Efendića na golu limitirali su napadački učinak gostiju.

Tome u prilog govori činjenica da su Brčaci svoj prvi gol iz igre dali tek u 13-oj minuti a prije toga su uspjeli poentirati samo još jednom sa linije od sedam metara. Vogošća je već tada imala prednost od 6:2 koja je rasla iz minuta u minut.

Nakon +6 na kraju prvog poluvremena (15:9), bez obzira na raspoloženog Rikanovića na golu Lokomotive, Vogošća nastavlja efikasnu igru i desetak minuta pred kraj meča dolazi do maksimalnih +12 (25:13).

Do kraja utakmice trener Sirćo dao je priliku mladim igračima koji su to iskoristili i uspjeli sačuvati dvocifrenu prednost za konačnih 29:19.

Adis Hrbat sa 6 i Elis Memić sa 5 postignutih golova predvodili su listu strijelaca u ovom meču a na drugoj strani najraspoloženiji je bio Baraković koji je susret okončao sa također 5 upisanih golova. Mladi igrači Vogošće iskoristili su priliku da se i oni upišu u strijelce a treba istaći i dobar nastup mladog golmana Čabaravdića koji je među stativama zamijenio Efendića u završnici utakmice.

Ovom pobjedom Vogošćani su napravili pomak ka gornjem dijelu tabele i trenutno se nalaze na četvrtom mjestu sa 7 osvojenih bodova. Ispred njih su Borac, Izviđač i Sloga iz Doboja sa maksimalnim učinkom (po 9 osvojenih bodova).

U narednom 4.kolu koje se igra već u subotu Vogošćani sa puno samopouzdanja putuju u Ljubuški na megdan ekipi Izviđača. S obzirom na trenutnu formu i jednih i drugih sigurno je da će to biti još jedan veliki derbi.

Premijer rukometna liga BiH, rezultati 3.kola:

Sloboda – Konjuh 36:28

Krivaja – Sloga (D) 30:34

Iskra – Borac 26:30

Slavija – Izviđač 22:32

Vogošća – Lokomotiva 29:19

Gračanica – Leotar 29:24

Derventa – Maglaj 28:29

Bosna – Sloga (GV/U) odgođeno