NA OTVARANJU SEZONE RK VOGOŠĆA 2 IZGUBILA OD RK BOSNA

U okviru prvog kola Prve lige FBiH grupa Jug RK Vogošća 2 je na domaćem parketu izgubio od RK Bosna rezultatom 34:28. Prvih 20.minuta utakmice pripalo je mladim rukometašima Vogošće. Imali su u 19.minuti +2, bilo je 7:5. Gosti su uspjeli u 22.minuti doći do poravnanja rezultata, a kasnije i do potpunog preokreta. Otišli su do maksimalnih +3 na kraju prvog dijela, bilo je 14:11 za Bosnu. Nakon preokreta u prvom poluvremenu Bosna je konstantno imala prednost i u drugom. U 34.minuti serijom od 3 gola Vogošća je uspjela doći do gola zaostatka. Nakon toga gosti su uzvratili sa nekoliko dobrih akcija i vezanih golova i došli su do prednosti koja je na kraju bila nedostižna. Pobjedom rezultatom 34:28 rukometaši Bosne savladali su Vogošću 2.

Najefikasniji na parketu bio je Faruk Vražalić koji je postigao 8 golova, na drugoj strani pratio ga je Bekir Džemidžić sa 6. Na ovoj utakmicu odličnu partiju na golu imao je Bekir Čordalija koji je ubilježio 16 odbrana, a golman Bosne Kenan Mutapčić 8 puta je zaustavio loptu. I ova utakmica odigrana je bez prisustva publike i uz pridržavanje epidemiloških mjera. U narednom kolu Prve lige FBiH grupa Jug Vogošća će odigrati lokalni derbi protiv ekipe Briješća.