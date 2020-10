NA OTVARANJU PRVENSTVA RUKOMETAŠI VOGOŠĆE BOLJI OD MAGLAJA

Rezultatom 27:22 RK Vogošća je na domaćem parketu savladao RK Maglaj u prvom kolu Premijer rukometne lige BiH. Na početku utakmice Vogošćani su došli do vodstva, da bi gosti u devetoj minuti došli do gola zaostatka. Domaći igrači su imali prednost sve do 20.minute kada su gosti uspjeli izjednačiti na 8:8. Do kraja prvog dijela rukometaši Vogošće su ipak uspjeli nadigrati goste iz Maglaja i na odmor su otišli sa golom prednosti, bilo je 13:12. U nastavku utakmice Vogošća nije ispuštala prednost, koja se povečavala do maksimalnih +7 u 52.minuti utakmice. Gosti su možda imali šansu da dođu do pozitivnog rezultata kada je bilo 26:21, ali i nakon time outa trenera Maglaja njegova ekipa nije ništa uspjela napraviti, i na kraju je Vogošća zasluženo ostvarila pobjedu rezultatom 27:22.

Najbolji strijelac na utakmici bio je igrač Maglaja Haso Čosić koji je postigao 8 golova, a pratio ga je na drugoj strani Ivan Benić sa 7 postignutih golova. Golman Damir Efendić upisao je 13 odbrana, dok je Maglajlija Maid Džambegović ubilježio 9 odbrana. Naredno kolo na rasporedu je za vikend, Vogošća gostuje Leotaru, a Maglaj dočekuje Gračanicu. Trener Vogošće je nakon utakmice istakao je da su ambicije njegovog kluba i ove sezone velike kao i prethodnih godina, a to je da na kraju budu među četiri najbolje ekipe. U klub je stiglo nekoliko novih igrača, a ekipi se priključilo i nekoliko iz omladinskog pogona. I ova utakmica odigrana je bez prisustva publike uz poštivanje epidemiloških mjera.