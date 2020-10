NA FAKULTETU ZA UPRAVU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE doc. dr. ĐEVADA ŠAŠIĆA

Na Fakultetu za upravu – pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige „Menadžment javnog sektora“ autora doc. dr. Đevada Šašića. Prisutne na promociji pozdravio je doc. dr. Emir Tahirović, dekan Fakulteta za upravu, ističući kako ova knjiga potvrđuje vrijednost ove visokoobrazovne institucije. „Fakultet za upravu neće stati sa svojim aktivnostima u naučnom i obrazovnom smislu“, kazao je dekan Tahirović.

Prisutnima su se obratili promotori knjige prof. dr. Elvir Čizmić i prof. dr. Mehmedalija Hadžović.

„Javni sektor u svakoj nacionalnoj ekonomiji zauzima značajno mjesto. Državno uplitanje u svim zemljama nije bilo isto, a intenzitet uticaja bio je različit u raznim fazama društveno-ekonomskog razvoja. Postojali su različiti stavovi prema pitanju države i ekonomije. Najpoznatiji autori koji govore o djelovanju države na tržištu su Adam Smith i J. M. Keynes. Smith naglašava da će konkurencija i motivisanost profitom navesti pojedince da, slijedeći vlastite interese, služe javnom interesu. Naglašava zabranu uplitanja države u javnom sektoru (1776). Nedostatak Smithove teorije najviše se uočio za vrijeme velike ekonomske krize (1929–1933). J. M. Keynes promijenio je stav o ulozi države afirmirajući potrebu intenzivnije uloge javnog sektora akumulacije rada i kapitala. Poslije Drugog svjetskog rata naglo su rasli socijali rashodi, a naročito u zemljama OECD-a (22% od BDP-a 1975. godine). U to vrijeme javni sektor je bio maksimalno birokratiziran i neefikasan. Reforma javne uprave kreće početkom osamdesetih godina uvodeći koncept New public management (Velika Britanija i SAD). Ovim konceptom cilj je bio da se smanji javna potrošnja deregulacija države, privatizacija javnih preduzeća a kasnije i javno privatna partnerstva. Cilj je bio da se rastereti javni sektor, a da se sredstva preusmjere za potrebe privrede. Reforma javne uprave danas zahtijeva tzv. 3E koncept (efikasnost, efektivnost i ekonomičnost) te stručnjake i lidere za javni menadžment i javne politike. Komparirajući Bosnu i Hercegovinu sa zemljama koje su provele ove modele, dolazi se do zaključka da ona znatno zaostaje, a to potvrđuje izvještaj o konkurentnosti. Knjiga ‘Menadžment u javnom sektoru’ afirmira i zagovara primjenu savremenih koncepata menadžmenta u javnom sektoru, kao što su CAF, BSC, ISO, BFC“, kazao je autor Šašić.

Moderator promocije je bio doc. dr. Amel Delić. Svečanoj promociji su prisustvovale i zvanice iz akademskog i kulturnog života Bosne i Hercegovine.