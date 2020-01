MLADE VOGOŠĆANSKE ODBOJKAŠICE UČESTVOVALE NA PRVOM OVOGODIŠNJEM TURNIRU

Nakon uspješne sezone pred odbojkašicama OK „Vogošća“ novi su izazovi. U Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći proteklog vikenda održan je Regionalni turnir za mlade odbojkašice Odbojkaškog saveza Federacije BIH za selekcije pionirki.

Prema riječima Adne Bešlija, trenerice OK „Vogošća“, na turniru su učestvovale tri ekipe: OK „Vogošća“, OK „Goražde“ i OK „Ort Centar“ Sarajevo. Vogošćanke su imale priliku da se uigravaju i stiču iskustvo. Na prvom ovogodišnjem turniru rezultat Vogošćanki nije bio na zavidnom nivou ali, kako kaže Bešlija, pred njima su vrijeme i novi izazovi.

Mlada ekipa OK „Ort Centar“ Sarajevo pobjednica je Turnira.