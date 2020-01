KADETKINJE OK KAKANJ NAJBOLJE NA REGIONALNOM TAKMIČENJU

Dvorana „Amel Bečković“ u subotu je bila mjesto odigravanja Regionalnog odbojkaškog takmičenja za kadetkinje grupa A3. Nastupile su 4 ekipe: ŽOK Kakanj, OK Alipašino polje, OK Ilidža i mlade odbojkašice Vogošće. U finanoj utakmici sastale su se kadetkinje Vogošće i Kaknja, a uspješnije su bile odbojkašice Kakanja koje su slavile sa 2:0 u setovima. Treće mjesto pripalo je OK Alipašino polje. Odbojkašice Kaknja osvajanjem ovog turnira stekle su pravo nastupa na završnicu Federalnog takmičenja koje će se održati narednog mjeseca. 15. februara počinje proljetni dio prvenstva u Prvoj odbojkaškoj ligi FBiH grupa jug u kojem vogošćanske odbojkašice koje su osvojile titulu jesenjeg prvaka imaju priliku da dobrim igrama ostvare nastup u višem rangu takmičenja.