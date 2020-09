„CVIJET SREBRENICE“ IZMJEŠTEN NA NOVU LOKACIJU

Prošle godine, uz saglasnost Općine Vogošća, a na inicijativu uposlenika KJKP „Park“ Sarajevo oni su, u sklopu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, na raskrsnici ulica Spasoja Blagovčanina i Feriza Merzuka postavili „Cvijet Srebrenice“ urađen od drvenog malča i kamenih oblutaka. Već tada se znalo da tuda treba proći pješačka staza i „Cvijet Srebrenice“ je postavljen kao privremeni dekorativni element.

Kada je i došlo do izgradnje pješačke staze na ovom području „Cvijet Srebrenice“ je privremeno uklonjen do konačnog izmještanja. To je izazvalo reakcije građana pa i neodmjerene komentare uzrokovane nepoznavanjem informacija. Danas je izmještanje završeno i u neposrednoj blizini nekadašnje lokacije ponovo se nalazi sada još veći „Cvijet Srebrenice“. Na ostrvu gdje se ranije nalazio sa obje strane staze posađeno je ukrasno grmlje.

Građani sada imaju i pješačku stazu, ali i dalje podsjećanje na stradanje stanovnika Srebrenice. Inače Vogošća je posebno osjetljiva na stradanje Srebrenice zbog same činjenice da je, neposredno nakon agresije, zbrinula nekoliko hiljada protjeranih stanovnika Srebrenice i Podrinja. O toj brizi svjedoči, između ostalog, i prelijepi Trg žrtava genocida u Srebrenici koji, gledan iz ptičije perspektive, i sam ima oblik „Cvijeta Srebrenice“. O tome je, za RTV Vogošća, govorio i Fetah Kadrić pomoćnik općinskog načelnika za komunalne poslove. Istakao je kako niko ne može osporiti Općini Vogošća da je posebno osjetljiva na stradanje Srebrenice i da se takve svetinje ne bi smjelo dirati i koristiti ih u neprimjerene svrhe. Podsjetio je da na području Vogošće postoji još nekoliko ovakvih privremenih dekorativnih elemenata sa prikazima grba Općine Vogošća ili grba Bosne i Hercegovine te da će, ukoliko implementacija regulacionih planova to bude zahtjevala i oni biti izmješteni, ali da će se opet naći adekvatne lokacije.

(tekst preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)