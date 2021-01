ČIŠĆENJE SNIJEGA ISPRED POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA JE ZAKONSKA OBAVEZA

Zakon o komunalnoj čistoći KS definisao je nadležnosti i dao odgovore na sva pitanja u vezi sa zimskim održavanjem i čišćenjem saobraćajnica. Vlasnici poslovnih objekata, bilo da se nalaze u poslovnim zonama ili van nje, dužni su da obezbjede prilaz objektima i da zimsko održavanje uredno obavljaju tokom sezone. Na zgradama kolektivnog stanovanja ledenice uklanjaju nadležne upraviteljske firme, dok su vlasnici privatnih stambenih objekata kao fizička lica dužni da očiste prilaze, uklone ledenice te snijeg sa krovova. Za one koji se ogluše o zakonske odredbe, propisane su i novčane kazne. Pravna lica, u što se ubrajaju uz firme i upravitelji, novčane kazne ukoliko se prekrše obaveze prema Zakonu o komunalnoj čistoći koje se odnose na čišćenje snijega i uklanjanja ledenica kreću se od 1.000 do 6.000 KM a od 1.000 do 3.000 KM za odgovornu osobu u toj firmi, za vlasnike koji imaju registrovanu obrtničku djelatnost kazna iznosi 1.500 KM a za fizička lica visina novčane sankcije se kreće od 100 do 1.000 KM.



Važno je napomenuti da je Zakonom o komunalnoj čistoći zabranjeno prilikom čišćenja dvorišta snijeg iznositi na saobraćajnice, jer se time ugrožava saobraćajna sigurnost. Prema ovom Zakonu, inspekcijski nadzor vrši Komunalna inspekcija Kantona Sarajevo čiju intervenciju mogu zatražiti građani ukoliko nadležna komunalna preduzeća ili upravitelji u zgradama kolektivnog stanovanja ne izvršavaju obaveze iz oblasti komunalne čistoće.