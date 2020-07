ANALIZA COVID-19 EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U KANTONU SARAJEVO – JUNI-JULI 2020: ZBOG NEPOŠTIVANJA NAREDBI I JAVNO-ZDRAVSTVENIH MJERA NEMAMO SMANJENJE BROJA NOVOZARAŽENIH OD KORONAVIRUSA

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koji se redovno prikupljaju iz zdravstvenih ustanova, u Kantonu Sarajevo je od sredine mjeseca juna uočeno pogoršanje epidemiološke situacije vezane za COVID-19. Početni slučajevi su vezani i za importovane slučajeve iz susjednih država (Republika Srbija).

U periodu od 01. juna do 24. jula 2020. godine) u Kantonu Sarajevo je potvrđeno 1.726 slučajeva sa COVID-19. U prvoj sedmici mjeseca juna je broj aktivnih slučajeva iznosio nula, uz 104 izliječena pacijenta. A onda 9. juna potvrđena su tri novozaražena sugrađanina, da bi već narednog dana (10.06.) bio utvrđen do tada najveći broj novozaraženih (17 osoba). Potom je narednih dana, do 19. juna prosjek iznosio 5,25 novozaraženih dnevno, dok se pomenutog 19. juna registruje 14 novozaraženih. U tom periodu većina slučajeva su vezani za importovane slučajeve. U narednom periodu je nastavljen trend rasta broja slučajeva, a najveći dnevni broj novozaraženih bio je 02. jula ove godine kada je potvrđeno 107 novozaraženih osoba. U mjesecu julu, prosječan broj novozaraženih je iznosio 57 osoba dnevno.

U navedenom periodu, uočava se tendencija porasta novozaraženih, uprkos jasno izdatim naredbama o pridržavanju i provođenju javno-zdravstvenih mjera, a to je obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima, kao i na otvorenim prostorima, gdje nije moguće držati distancu od 2m. Isto tako, preporučen je broj osoba u zatvorenim prostorima do 50, ali uz poštivanje distance i nošenje maski, kao i 100 osoba na otvorenom prostoru uz poštivanje epidemiloških preporuka. Tokom boravka u zatvorenim prostorima, uključujući javne prostore, kao i korištenja javnog gradskog prijevoza obavezna je upotreba zaštitnih maski, bez izuzetka.

Ipak, svakodnevno se uočavaju kršenja ovih naredbi, tako da i dalje nemamo efekt u smanjenju broja novozaraženih u Kantonu Sarajevo, obzirom da su propisane javno-zdravstvene mjere dokazano najučinkovitije u širenju koronavirusa.

S tim u vezi, broj hospitaliziranih pacijenata je u porastu, ali udio pacijenata koji zahtjevaju hospitalizaciju i dalje je između 5 i 6%, što odgovara projekcijama Svjetske zdravstvene organizacije, da do 6% pacijenata ima kliničku sliku za koju je potrebna hospitalizacija.

Trenutno je u Kantonu Sarajevo aktivno 1.109 slučajeva, a oporavilo se 605 osoba, uz 23 smrtna ishoda.

U odnosu na spolnu strukturu 53% aktivnih slučajeva su muškog spola, a 47% ženskog spola.

Posmatrajući dobnu strukturu aktivnih slučajeva, od 0-6 godina zaraženo je 2,1%, od 7-14 godina imamo 2,5% slučajeva, od 15-18 godina ih je 2,3%, od 19-35 godina 26,6%, dok su najzaraženiji oni od 36-55 godina – i to njih 38,5%. Oboljelih od 56-65 godina ima 16%, od 66-75% 7,1%, onih od 76-85 godina ima 3,9%, te 1% oboljelih osoba je sa više od 86 godina.

Kada je u pitanju distribucija aktivnih slučajeva u Kantonu Sarajevo, prema općinama najviše oboljelih je u Novom Gradu – njih 317, u Novom Sarajevu 222, na Ilidži 157, u Centru 156, u Starom Gradu 118, u Vogošći 55, u Hadžićima 52, Ilijašu 23, te u Trnovu devet aktivnih slučajeva.

U uslovima proglašene epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine od 17. jula 2020. godine, pojačan je sanitarni nadzor na graničnim prijelazima i provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a obavezuje provođenje svih naredbi koje donosi Federacija BiH.

Ovo je značajna društvena odgovornost za javno zdravlje, što nas sve poziva na visok stepen solidarnosti i poštivanje svih proglašenih mjera.

Stoga, poštivanje mjera je neophodno, jer time:

-štitimo svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih,

-štitimo ekonomiju,

-poboljšavamo kvalitet života,

-rasterećujemo teret koji je na zdravstvenom sistemu zemlje,

-dajemo značajan doprinos poboljšanju javnoga zdravlja u svijetu,

-te izvršimo i provjeru vakcinalnog statusa djece, kroz popunjavanje propuštenih vakcina, što doprinosi zaštiti cijele populacije od vakcinom preventabilnih bolesti.

