ALERGENI AMBROZIJE NAJIZRAŽENIJI U KASNO LJETO

Izrazito alergogena biljka, ambrozija, može proizvesti čak i do osam miliona alergogenih pelenskih zrnaca. Počela je sa cvjetanjem i to će tajati do prvih jesenjih mrazeva. Alergije mogu biti vrlo neugodne i značajno uticati na kvalitetu života.

Pacijenti koji znaju da su alergični na ovaj korove, trebaju da uzimaju redovno terapiji i izbjegavaju alergene, a to mogu postići ako ne šetaju tokom dana, tuširanjem po povratku iz prirode četkanjem kose i ako je bila šetnja kućnih ljubimaca i njih treba iščetkat ili istuširati.

Zbog trenutne situacije s pandemijom koronavirusa, nameće se pitanje da li su pacijenti koji su imali problema sa ovom bolesću, podložniji alergijala i zapravo može li alergija dodatno pogoršati njihovo stanje.

Dr Aida Forto, specijalista pulmologije, prevenciju bolesti, poštavenje propisane terapije, stalno educiranje o svom stanju smatra najboljim načinom i očuvanjem i unapređenja vlastitog zdravlja.